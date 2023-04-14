Секретні документи Пентагону: вплив на Україну та війну

Прем'єр міністр України Денис Шмигаль та Генерал армії США, міністр оборони США Остін Ллойд. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

7 квітня стало відомо про масштабний "злив" засекречених документів Пентагону місячної давнини про майбутній весняний український контрнаступ, кількість переданої військової техніки Україні. А вже у наступні дні у мережі опинилися сотні американських розвідданих щодо Росії, союзників США, Китаю, сценаріїв закінчення війни і т.д. Історія набула світового розголосу.

Новини.LIVE розбиралися, як злив засекреченої інформації вплине на Україну та війну проти Росії.

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Перша порція злитих даних Пентагону: про що вона

У першій порції злитих у мережу документах йшлося про війну в Україні, її майбутній контрнаступ, кількість зброї для частини українських підрозділів, які готуються до наступу. Були оприлюднені також графіки поставок боєприпасів та військової техніки, а також кількість втрат з обох боків — України та Росії.

Штаб-квартира Міністерства оборони США, Пентагон. Фото: Reuters

При цьому українські втрати в американців у кілька разів завищені за російські — 71 тисяча проти 17 тисяч. І це викликало підозру — а чи є документи загалом оригінальними.

"Будь-яка інформація у розкритих документах, яка вказує на джерела та методи роботи розвідспільноти США, несе в собі реальний ризик зникнення джерел інформаціх та методів її збору. І це призведе до поганих результатів на полі бою", — сказав у коментарі CNN конгресмен Джим Хаймс. Він також є представником демократів у комітеті з питань розвідки Палати представників США.

Американці стежать за "усіма" у світі. Реакція України

Після оприлюднення першої порції документів, з'явилася друга — про американську нацбезпеку щодо України, Близького Сходу та Китаю. На ста сторінках розписано, як саме американці стежать за російською владою, за найвищим військовим та політичним керівництвом України, її чиновниками, а також за чиновниками країн-союзників.

Західні ЗМІ називають витік одним із найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks. Тому, за даними Politico, у відносинах США з союзниками почалася криза. Інші ЗМІ додають, що даним фактом були неприємно вражені як західні союзники США, так і українське керівництво. Хоча публічно про це не говорилося.

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Офіційно міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що у "злитих" секретних документах Пентагону багато інформації, яка не відповідає дійсності. В українській розвідці та Офісі Президента інформацію про витік "секретних даних" назвали фейком.

У Держдепі США додали, що витік у мережу секретних документів щодо України ніяк не впливає на надання їй допомоги у боротьбі з вторгненням Росії.

Що про злиті документи каже Держдеп

Пентагон вже оцінює масштаби витоку секретних документів та вивчає, як даний витік впливає на національну безпеку США, а Міністерство юстиції починає кримінальне розслідування — хто може стояти за "зливом". Міжвідомче розслідування очолює управління розвідки і безпеки Пентагону, але на його завершення можуть піти місяці.

За даними Bellingcat, документи "злили" ще в січні 2023-го на Discort. І поки ФБР шукає винного у витоку секретних документів з Пентагону, видання The Washington Post опублікували власне розслідування. За їхньою інформацією, чоловіка, який зливав документи, називають OG і має свою спільноту на онлайн-платформі Discord.

Першочерговою метою чоловіка було розповісти своїм "друзям" про секрети, які приховує уряд від простих людей.

Документами про війну Росії проти України OG ділився на каналі "Ведмідь проти свині", при цьому він не підтримує жодну із країн. Він виступає проти дій американського уряду.

За повідомленнями учасників, з 25 активних членів групи, що мали доступ до каналу, близько половини перебували за кордоном. Ті ж, хто найбільше цікавився документами, були, за словами члена групи, зі "східного блоку та пострадянських країн".

Як масштабний злив документів вплине на Україну

На думку українського військового аналітика Українського інституту майбутнього Івана Ступака, злив засекречених даних Пентагону вплине на міжнародні відносини поміж США та іншими країнами. Відтак американському Держдепу зараз не позаздриш, адже перед ними стоїть важливе завдання — поновити з усіма стосунки.

Іван Ступак. Фото: Facebook

А от щодо України — проблем бути не повинно, вважає експерт. Причина — допомога американців у війні проти Росії.

"Якби це були мирні часи — в Україні теж би обурилися таким фактом. Мовляв, як же так? Але тепер, коли у нас війна, всі ж розуміють, наскільки сильно США нам допомагають — безліч грошей, техніки, дипломатичних зусиль. Я би теж, наприклад, наглядав за сусідом, якому би дав машину, будматеріали і гроші. Так і американці, вони теж переживають за свої гроші та інвестиції. І це правильно, бо така річ, як турбота за свої гроші, зробила зі США велику країну", — наголосив Ступак.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що витік секретних документів Пентагону не вплине на контрнаступ ЗСУ. За його словами, українська сторона має бути менше "засмучена" можливими наслідками, ніж американська, яка показала свою "вразливість".

Чи причетні до зливу документів Пентагону російські спецслужби

Експерт також вважає, що злиті у мережу документи Пентагону, найімовірніше, є оригінальними. І про це свідчить, зокрема, жорстка реакція американців.

"Вони сказали, що шукатимуть так довго, наскільки це можливо і знайдуть зливачів. Бо якби документи були фейкові — американці би так не непокоїлись. А зараз вони турбуються, бо у майбутньому хочуть убезпечити себе від таких викидів", — нагадав Ступак.

За його словами, діяльності російських спецслужб у справі про злиття не вбачається. Мовляв, у них інші методи роботи. Як от, наприклад, не публікувати усе й відразу, а викидати порціями. До того ж, найімовірніше, росіяни володіли даними із злитих документів ще до, власне, їхнього злиття.

Одна з резиденцій президента РФ — Кремль. Фото: Медиа

"У росіян теж працює політична та війс ькова розвідка, тому вони могли багато чого знати і до оприлюднення документів. Але зараз вони відфотошопили частину вже злитих даних і знову закинули їх у мережу, щоби крутилось далі" , — підсумував експерт.

13 квітня у четвер вдень ФБР оголосило про арешт підозрюваного у справі щодо витоку секретної інформації з Пентагону. Ним є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра. Він є начебто лідером невеликої ігрової онлайн-групи, через яку стався витік секретних документів американської розвідки.