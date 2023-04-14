France 24 зняв підготовку РФ до контрнаступу у стилі і вскочив у халепу: реакція МЗС України

Кадр зі скандального сюжету France 24. Фото: скріншот

Телеканал France 24 зняв сюжет про підготовку російських окупаційних військ до контрнаступу України, який у матеріалі називався "ворожим".

На сайті телеканалу, а також на Youtube-каналі France 24 сюжет під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом" більше недоступний.

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У сюжеті неодноразово фігурують елементи пропаганди й символ окупантів "Z". Також журналісти намагалися зробити наголос на самовідданому героїзмі мобілізованих із Сибіру.

У матеріалі телеканалу можна було помітити елементи російської пропаганди. Усе, як полюбляє Кремль.

"Поганий приклад так званої "нейтральної журналістики": репортаж France 24 з позицій окупантів, які вчаться вбивати українців (і готуються до чергової Бучі). Навряд чи можна уявити собі такий репортаж з нацистських позицій в Нормандії напередодні "Дня Д". Чи я помиляюся, хіба це нормально?", — відреагував на сюжет Посол України у Франції Вадим Омельченко у своєму Twitter.

Un mauvais exemple de soi-disant « journalisme neutre » : un reportage de @FRANCE24 depuis les positions des envahisseurs qui apprennent à tuer les Ukrainiens (et se préparent pour une nouvelle Boutcha). — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) April 14, 2023

Омельченко також зауважив, що журналіст згадує про "контрнаступ ворога", коли говорить про українську армію. Тож цікаво, на чиєму телеканал боці.

Нагадаємо, Конституційна рада Франції підтвердила законність пенсійної реформи в країні. Вона, серед іншого, передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років.