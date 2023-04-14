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France 24 зняв підготовку РФ до контрнаступу у стилі і вскочив у халепу: реакція МЗС України

14 квітня 2023 23:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
France 24 зняв підготовку РФ до контрнаступу у стилі і вскочив у халепу: реакція МЗС України
Кадр зі скандального сюжету France 24. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Телеканал France 24 зняв сюжет про підготовку російських окупаційних військ до контрнаступу України, який у матеріалі називався "ворожим".

На сайті телеканалу, а також на Youtube-каналі France 24 сюжет під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом" більше недоступний.

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У сюжеті неодноразово фігурують елементи пропаганди й символ окупантів "Z". Також журналісти намагалися зробити наголос на самовідданому героїзмі мобілізованих із Сибіру.

У матеріалі  телеканалу можна було помітити елементи російської пропаганди. Усе, як полюбляє Кремль.

"Поганий приклад так званої "нейтральної журналістики": репортаж France 24 з позицій окупантів, які вчаться вбивати українців (і готуються до чергової Бучі). Навряд чи можна уявити собі такий репортаж з нацистських позицій в Нормандії напередодні "Дня Д". Чи я помиляюся, хіба це нормально?", — відреагував на сюжет Посол України у Франції Вадим Омельченко у своєму Twitter.

Омельченко також зауважив, що журналіст згадує про "контрнаступ ворога", коли говорить про українську армію. Тож цікаво, на чиєму телеканал боці.

Нагадаємо, Конституційна рада Франції підтвердила законність пенсійної реформи в країні. Вона, серед іншого, передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років. 

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