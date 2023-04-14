Пенсионной реформе Макрона быть: Конституционный суд Франции подтвердил ее законность

Во Франции с начала года длились массовые протесты против пенсионной реформы. Фото: Reuters

Конституционный совет Франции подтвердил законность пенсионной реформы в стране. Она, в частности, предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Об этом сообщает издание Le Monde.

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Предполагается, что пенсионная реформа будет введена с 1 сентября этого года. Однако профсоюзы и оппозиция предупредили, что не отступят и в дальнейшем будут выступать против реформы.

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен написала в Twitter, что "судьба пенсионной реформы еще не решена, и последнее слово скажет народ".

Si la décision du Conseil constitutionnel clot la sequence institutionnelle, le sort politique de la réforme des retraites не является pas scellé. Le peuple ayant toujours le dernier mot, il lui appartiendra de préparer l'alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et injuste. - Marine Le Pen (@MLP_officiel) 14 апреля 2023

Пенсионная реформа от Макрона

Пенсионная реформа — одно из главных предвыборных обещаний Макрона во время его первой президентской кампании в 2017 году. Реформу называл "жизненно важной" в контексте обеспечения жизнеспособности пенсионной системы во Франции.

В апреле 2022 года Макрона переизбрали на второй президентский срок и правительство решило воплотить в жизнь его предвыборные обещания.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала повышение пенсионного возраста для французов. Основные положения реформы охватывают повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет до 2030 года.

Также хотят увеличить минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд до 43 лет. При этом в правительстве обещали увеличить уровень минимальной пенсии для французов до 1200 евро в месяц.

В Министерстве труда ожидают, что реализация реформы поможет системе выйти на новый уровень. Сейчас для французского бюджета он убыточен.

Напомним, на днях Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Он провел переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.