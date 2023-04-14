Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Пенсионной реформе Макрона быть: Конституционный суд Франции подтвердил ее законность arrow

Пенсионной реформе Макрона быть: Конституционный суд Франции подтвердил ее законность

14 апреля 2023 23:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пенсионной реформе Макрона быть: Конституционный суд Франции подтвердил ее законность
Во Франции с начала года длились массовые протесты против пенсионной реформы. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Конституционный совет Франции подтвердил законность пенсионной реформы в стране. Она, в частности, предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Об этом сообщает издание Le Monde.

Читайте также:

Предполагается, что пенсионная реформа будет введена с 1 сентября этого года. Однако профсоюзы и оппозиция предупредили, что не отступят и в дальнейшем будут выступать против реформы.

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен написала в Twitter, что "судьба пенсионной реформы еще не решена, и последнее слово скажет народ".

Пенсионная реформа от Макрона

Пенсионная реформа — одно из главных предвыборных обещаний Макрона во время его первой президентской кампании в 2017 году. Реформу называл "жизненно важной" в контексте обеспечения жизнеспособности пенсионной системы во Франции.

В апреле 2022 года Макрона переизбрали на второй президентский срок и правительство решило воплотить в жизнь его предвыборные обещания.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала повышение пенсионного возраста для французов. Основные положения реформы охватывают повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет до 2030 года.

Также хотят увеличить минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд до 43 лет. При этом в правительстве обещали увеличить уровень минимальной пенсии для французов до 1200 евро в месяц.

В Министерстве труда ожидают, что реализация реформы поможет системе выйти на новый уровень. Сейчас для французского бюджета он убыточен.

Напомним, на днях Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Он провел переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB