Фицо объяснил, почему против выделения дополнительной помощи для Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В ходе встречи лидеров Европейского Союза премьер Словакии Роберт Фицо предупредил о коррупции в Украине. Поэтому, по его мнению, нужно предостерегающе относиться к будущей финансовой помощи Киеву.

Об этом сообщает издание Politico.

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Позиция премьера Словакии

Новоназначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что украинская коррупция является препятствием для такой помощи.

"По словам представителя ЕС, проинформированного о переговорах, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем выступлении предупредил о коррупции в Украине, отметив, что ему будет трудно объяснить на родине дополнительные расходы на Украину", — говорится в сообщении.

Об уровне коррупции в Украине

В свою очередь издание Dennik N процитировало слова главы словацкого правительства. Он отметил, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран мира".

Отметим, что лидеры ЕС не смогли согласовать помощь Украине в 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания транша помощи, сомнения выразил и новый глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Напомним, 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новое правительство. Его возглавил лидер партии Smer-SD Роберт Фицо. Он отметился рядом пророссийских заявлений.