Фіцо пояснив, чому проти виділення додаткової допомоги для України

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Під час зустрічі лідерів Європейського Союзу прем’єр Словаччини Роберт Фіцо попередив про корупцію в Україні. Через це, на його думку, потрібно застережливо ставитися до майбутньої фінансової допомоги Києву.

Про це повідомляє видання Politico.

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Новопризначений прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що українська корупція є перешкодою для такої допомоги.

"За словами представника ЄС, який був поінформований про переговори, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму виступі попередив про корупцію в Україні, зазначивши, що йому буде важко пояснити на батьківщині додаткові витрати на Україну", — йдеться у повідомленні.

Про рівень корупції в Україні

Своєю чергою видання Dennik N процитувало слова голови словацького уряду. Він зазначив, що Україна є "однією з найбільш корумпованих країн світу".

Зазначимо, що лідери ЄС не змогли погодити допомогу Україні на 50 млрд євро. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги, сумніви висловив і новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо.

Нагадаємо, 25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова затвердила новий уряд. Його очолив лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо. Він відзначився низкою проросійських заяв.