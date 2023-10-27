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Фіцо пояснив, чому проти виділення додаткової допомоги для України

27 жовтня 2023 15:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Фіцо пояснив, чому проти виділення додаткової допомоги для України
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Під час зустрічі лідерів Європейського Союзу прем’єр Словаччини Роберт Фіцо попередив про корупцію в Україні. Через це, на його думку, потрібно застережливо ставитися до майбутньої фінансової допомоги Києву.

Про це повідомляє видання Politico.

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Позиція прем'єра Словаччини

Новопризначений прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що українська корупція є перешкодою для такої допомоги.

"За словами представника ЄС, який був поінформований про переговори, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму виступі попередив про корупцію в Україні, зазначивши, що йому буде важко пояснити на батьківщині додаткові витрати на Україну", — йдеться у повідомленні.

Про рівень корупції в Україні

Своєю чергою видання Dennik N процитувало слова голови словацького уряду. Він зазначив, що Україна є "однією з найбільш корумпованих країн світу".

Зазначимо, що лідери ЄС не змогли погодити допомогу Україні на 50 млрд євро. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги, сумніви висловив і новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо.

Нагадаємо, 25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова затвердила новий уряд. Його очолив лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо. Він відзначився низкою проросійських заяв.

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