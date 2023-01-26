Как Николай Тищенко отреагировал на исключение из партии "Слуга народа": переписка во фракционном чате

Николая Тищенко сегодня исключили из партии "Слуга народа"

Нардеп Николай Тищенко, исключенный из партии "Слуга народа" после скандала с его поездкой в Таиланд, выразил свое возмущение в чате фракции. Нардеп уверяет, что в Таиланде занимался "титаническим трудом", а исключение из партии считает несправедливым.

Скриншоты фракционного чата "Слуги народа" обнародовало издание "Украинская правда".

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После того как стало известно об исключении Тищенко из партии, он пошел в чат фракции выяснять отношения. Издание отмечает, что нардеп подписан в чате как "Тренер" и общается исключительно на русском.

В переписке Тищенко апеллирует к тому, что руководство фракции было в курсе его поездки и было не против. Кроме того, он уехал "титанически" работать, а не развлекаться. Уверяет, что даже семью не брал в поездку.

Приводим цитаты из переписки Тищенко во фракционном чате, орфография сохранена.

"Какое море??!! Я здесь сам без семьи!!! Проездом на пару дней, это пиз…ц знаете…"

"Я провел и провожу титаническую работу. Был уже в разных странах".

"Давид Арахамия ты же в курсе всех моих передвижений, я ничего не скрываю работаю в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями коралевской семьи".

"Все всеми подписано, поехал за свой счет. Провел столько переговоров... народ вы чё?"

В качестве доказательства "титанического труда" Тищенко сбросил в чат фотографию одной из своих встреч.

Скандальная "встреча с избирателями" в Таиланде

Народный депутат "Слуги Народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд на встречу с представителями украинской общины. Встреча запланирована на пятницу 27 января в отеле "Novotel" в столице Таиланда Бангкоке.

В Посольстве Украины в Таиланде сообщили, что Тищенко проведет встречу, на которой хочет обсудить "вопрос улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

В ответ на анонс встречи в сети поднялась волна критики в адрес Тищенко, во время полномасштабной войны позволяющего себе поездки в Таиланд.

Исключение Тищенко из "Слуги народа"

Народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции, а также исключили из состава партии. Такое решение было принято на фоне поездки нардепа в Таиланд.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что "не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны". Поэтому в "Слуге народа" решили принять кадровые решения по нардепу Николаю Тищенко.

Через некоторое время глава политсилы Елена Шуляк заявила, что приняла решение об исключении Тищенко из партии.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Николая Тищенко в командировку в Таиланд. Он такого распоряжения не подписывал.

Как известно, 23 января Совет национальной безопасности и обороны во время военного положения решил выпускать госслужащих за границу исключительно в служебные командировки. По другим причинам выезд за границу теперь запрещен. Это также касается народных депутатов, судей, прокуроров, председателей ОГА и т.д.