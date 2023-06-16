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Эстония придумала, как использовать российские активы для Украины

16 июня 2023 11:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Эстония придумала, как использовать российские активы для Украины
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Facebook правительства Эстонии
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Эстония разработала юридический механизм использования замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине. МИД Эстонии готовит изменения в законодательство.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

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Эстонская Республика первой в Европе разработала четкие правовые решения по использованию замороженных российских активов для помощи Украине, страдающей от российской агрессии.

Правительство Эстонии уже одобрило разработанные юридической командой принципы.

Комментарий чиновников

"Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, с помощью которого мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины", — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Он добавил, что МИД Эстонии в ближайшее время внесет на рассмотрение правительства и соответствующие правки в действующее отечественное законодательство, которые позволят это использование.

Напомним, что Эстония предложила использовать замороженные российские активы для нужд Украины еще в марте.

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