Естонія придумала, як використати російські активи для України

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас із Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Facebook уряду Естонії

Естонія розробила юридичний механізм для використання заморожених активів Російської Федерації для допомоги Україні. МЗС Естонії готує зміни до законодавства.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Читайте також:

Естонія перша

Естонська Республіка першою у Європі розробила чіткі правові рішення щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні, яка потерпає від російської агресії.

Уряд Естонії уже схвалив розроблені юридичною командою принципи.

Коментар урядовців

"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за допомогою якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України", — заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Він додав, що МЗС Естонії найближчим часом внесе на розгляд уряду і відповідні правки до чинного вітчизняного законодавства, які уможливлять це використання.

Нагадаємо, що Естонія запропонувала використати заморожені російські активи на потреби України ще у березні.