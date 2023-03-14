Естонія пропонує використати заморожені російські активи на потреби України

Естонія знайшла варіант тиску на росію

Євросоюз може натиснути на росію, ухваливши закони про використання заморожених активів рф для компенсування збитків Україні. Таким чином рф можна підштовхнути до переговорів.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Естонія — попереду усієї Європи

Естонські законодавці планують першими у Євросоюзі представити законопроєкт про використання заморожених російських активів.

Згідно з проєктом закону, ці кошти можна буде відправити на компенсацію українських збитків від російського вторгнення.

Естонська влада висловила сподівання, що такий крок Таллінна підштовхне інших членів Євросоюзу до таких же рішень

Тиск на росію

Очільниця юридичного відділу МЗС Естонії Керлі Вескі заявила, навіщо потрібні такі закони.

"З метою досягти угоди з росіянами про компенсацію збитків. Якщо цього не станеться, то у нас буде юридична можливість використовувати заморожені активи як свого роду передоплату відшкодування збитків", — наголосила Вескі.

За словами представниці Міністерства закордонних справ Естонії, чорновий варіант такого законопроєкту уже написаний, але поки що тривають переговори щодо деталей цього законодавчого акту, тому оприлюднений він буде пізніше.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ще у листопаді у Європейському союзі почали вивчати можливість відправлення деяких заморожених російських активів для України. Зокрема, їх мають використати для відновлення зруйнованих російською армією об'єктів в Україні.

Фото: Flickr