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Эрдоган заговорил о "разрыве" Турции с ЕС

16 сентября 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эрдоган заговорил о "разрыве" Турции с ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на доклад Европарламента. Он заявил, что его страна может "порвать" с Европейским союзом.

Об этом сообщает Reuters.

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"Разрыв" Турции с ЕС

В отчете, принятом в начале этой недели, говорится, что процесс вступления Турции в 27-членный блок не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. В нем содержится призыв к ЕС изучить "параллельные и реалистичные рамки" для своих связей с Анкарой.

Издание отмечает, что Турция уже 24 года является официальным кандидатом на вступление в ЕС, но в последние годы переговоры "зашли в тупик" из-за нарушения прав человека и уважения верховенства права.

"ЕС пытается оторваться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, мы можем порвать с ЕС", — заявил Эрдоган.

Напомним, в ближайшем будущем должны быть изменения по вопросу "зернового соглашения". По словам Эрдогана, Турция активно сотрудничает с ООН, чтобы инициатива была возобновлена.

Также мы писали, что Европарламент официально обвинил белорусский режим под руководством Александра Лукашенко в сотрудничестве с российскими военными преступлениями в Украине и потребовал создания отдельного трибунала для рассмотрения этого вопроса. Кроме того, дипломаты отмечают роль Лукашенко в нарушениях прав человека и репрессиях против белорусов.

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