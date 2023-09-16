Эрдоган заговорил о "разрыве" Турции с ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на доклад Европарламента. Он заявил, что его страна может "порвать" с Европейским союзом.

Об этом сообщает Reuters.

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В отчете, принятом в начале этой недели, говорится, что процесс вступления Турции в 27-членный блок не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. В нем содержится призыв к ЕС изучить "параллельные и реалистичные рамки" для своих связей с Анкарой.

Издание отмечает, что Турция уже 24 года является официальным кандидатом на вступление в ЕС, но в последние годы переговоры "зашли в тупик" из-за нарушения прав человека и уважения верховенства права.

"ЕС пытается оторваться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, мы можем порвать с ЕС", — заявил Эрдоган.

Напомним, в ближайшем будущем должны быть изменения по вопросу "зернового соглашения". По словам Эрдогана, Турция активно сотрудничает с ООН, чтобы инициатива была возобновлена.

Также мы писали, что Европарламент официально обвинил белорусский режим под руководством Александра Лукашенко в сотрудничестве с российскими военными преступлениями в Украине и потребовал создания отдельного трибунала для рассмотрения этого вопроса. Кроме того, дипломаты отмечают роль Лукашенко в нарушениях прав человека и репрессиях против белорусов.