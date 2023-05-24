Эрдоган объяснил, введет ли Турция санкции против РФ после его победы
Турция не станет вводить санкции против России в случае победы Реджепа Эрдогана на президентских выборах. Действующий глава государства предпочитает быть посредником, чем стороной конфликта.
Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.
Санкции против России
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможное введение санкций против России.
По словам Эрдогана, в разы его победы на президентских выборах 28 мая Турция не будет вводить санкции против Российской Федерации.
Эрдоган сравнил себя с конкурентом
Турецкий президент напомнил слова его конкурента на выборах, кемалиста Кемаля Кылычдароглу, обещавшего ввести санкции против страны-агрессора.
Сам Эрдоган уверен, что Турции лучше занимать в истории военного конфликта между Украиной и Россией позицию посредника в переговорах.
Напомним, что Реджеп Эрдоган получил гораздо больше голосов, чем предполагали социологи, в первом туре президентских выборов, набрав 49,42 процента по сравнению с его главным оппозиционным соперником, лидером Республиканской народной партии (CHP) Кемалем Кылычдароглу, получившим 44,95 процента голосов.