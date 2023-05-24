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Эрдоган объяснил, введет ли Турция санкции против РФ после его победы

24 мая 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Эрдоган объяснил, введет ли Турция санкции против РФ после его победы
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters/Presidential Press Office/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Турция не станет вводить санкции против России в случае победы Реджепа Эрдогана на президентских выборах. Действующий глава государства предпочитает быть посредником, чем стороной конфликта.

Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.

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Санкции против России

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможное введение санкций против России.

По словам Эрдогана, в разы его победы на президентских выборах 28 мая Турция не будет вводить санкции против Российской Федерации.

Эрдоган сравнил себя с конкурентом

Турецкий президент напомнил слова его конкурента на выборах, кемалиста Кемаля Кылычдароглу, обещавшего ввести санкции против страны-агрессора.

Сам Эрдоган уверен, что Турции лучше занимать в истории военного конфликта между Украиной и Россией позицию посредника в переговорах.

Напомним, что Реджеп Эрдоган получил гораздо больше голосов, чем предполагали социологи, в первом туре президентских выборов, набрав 49,42 процента по сравнению с его главным оппозиционным соперником, лидером Республиканской народной партии (CHP) Кемалем Кылычдароглу, получившим 44,95 процента голосов.

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