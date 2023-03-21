Эрдоган официально стал кандитатом на пост президента Турции
Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут на должность главы государства в предстоящих президентских выборах, запланированных на 14 мая текущего года.
Об этом информирует турецкое издание Anadolu.
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Эрдоган и пост президента
"Республиканский альянс" выдвинул единого кандидата Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции. Соответствующее заявление было оформлено и передано в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) представителями правящей партии справедливости и развития (АКП) и партии националистического движения (MHP). Заявление о выдвижении Эрдогана подали руководитель отдела по выборам АКП Али Ихсан Явуз и руководитель отдела по выборам MHP Фети Йылдыз.
В турецких СМИ уточняется, что заявление о выдвижении Эрдогана было подано руководителем отдела по выборам правящей партии Али Ихсаном Явузом и руководителем отдела по выборам в партии MHP Фети Йылдызом.
Ожидается, что 31 марта будет опубликован окончательный список кандидатов в президенты и начнется предвыборная кампания.
Напомним, что в феврале Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил поддержку Украины в борьбе против россии во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Они также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, энергетики, торговли и коллективной безопасности.