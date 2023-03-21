Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Эрдоган официально стал кандитатом на пост президента Турции arrow

Эрдоган официально стал кандитатом на пост президента Турции

21 марта 2023 16:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут на должность главы государства в предстоящих президентских выборах, запланированных на 14 мая текущего года. 

Об этом информирует турецкое издание Anadolu.

Читайте также:

Эрдоган и пост президента

"Республиканский альянс" выдвинул единого кандидата Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции. Соответствующее заявление было оформлено и передано в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) представителями правящей партии справедливости и развития (АКП) и партии националистического движения (MHP). Заявление о выдвижении Эрдогана подали руководитель отдела по выборам АКП Али Ихсан Явуз и руководитель отдела по выборам MHP Фети Йылдыз.

В турецких СМИ уточняется, что заявление о выдвижении Эрдогана было подано руководителем отдела по выборам правящей партии Али Ихсаном Явузом и руководителем отдела по выборам в партии MHP Фети Йылдызом.

Ожидается, что 31 марта будет опубликован окончательный список кандидатов в президенты и начнется предвыборная кампания.

Напомним, что в феврале Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил поддержку Украины в борьбе против россии во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Они также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, энергетики, торговли и коллективной безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

17:14 Правительство уволило двух заместителей председателя Фонда госимущества

17:05 Три знака зодиака будут летать на крыльях счастья на этой неделе: кто они

17:03 россия и Китай укрепляют отношения: какие заявления озвучил путин на встрече с Цзиньпинем

16:59 ГБР наложило арест на вертолет Жеваго: детали

Новина з відео

16:54 В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:52Корабельная группировка рф в Черном море увеличена вдвое

16:48 В Украине избрали меру наказания для 20 депутатов госдумы, которые поддержали признание "Л/ДНР"

16:31Черноморский флот рф оказался почти "в ловушке", — ОК "Юг"

Новина з фото

16:30 Японский премьер-министр посетил Бучу

16:28 Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном

Новина з відео

16:54 В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян

Новина з відео

16:13 На Киевщине священник разрешал оккупантам удерживать в заложниках людей в подвале храма

Новина з відео

15:43 Alyosha и Влад Дарвин презентовали альбом, релиз которого откладывали из-за войны

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

Новина з відео

15:30 Рестораторы из Одессы создают уникальные блюда для военных на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:16 Жена Беднякова трогательно поздравила его с днем рождения и опубликовала архивные видео

Новина з відео

15:00 Военным рф "намекнули", что из Крыма необходимо уезжать — Гуменюк

Новина з відео

13:31 Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

Новина з відео

13:03 Под ОВА плетут сетки: одесские волонтеры остались без помещения

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

Эксклюзив

18:09Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

Актуальное по теме

None 21 Март 17:14

Правительство уволило двух заместителей председателя Фонда госимущества

None 21 Март 15:24

Три знака зодиака будут летать на крыльях счастья на этой неделе: кто они

None 21 Март 17:09

россия и Китай укрепляют отношения: какие заявления озвучил путин на встрече с Цзиньпинем

None 21 Март 16:58

ГБР наложило арест на вертолет Жеваго: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB