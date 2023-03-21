Ердоган офіційно став кандитатом на пост президента Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

Цьогорічний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган офіційно висунутий на посаду глави держави у майбутніх президентських виборах, запланованих на 14 травня поточного року.

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.

Ердоган та посада президента

"Республіканський альянс" висунув єдиного кандидата Реджепа Тайіпа Ердогана на пост президента Туреччини. Відповідну заяву було оформлено та передано до Вищої виборчої ради (ВІС, YSK) представниками правлячої партії справедливості та розвитку (АКП) та партії націоналістичного руху (MHP). Заяву про висунення Ердогана подали керівник відділу з виборів АКП Алі Іхсан Явуз та керівник відділу з виборів MHP Феті Йилдиз.

У турецьких ЗМІ уточнюється, що заява про висунення Ердогана була подана керівником відділу з виборів правлячої партії Алі Іхсаном Явузом та керівником відділу з виборів у партії MHP Феті Йилдизом.

Очікується, що 31 березня буде опубліковано остаточний список кандидатів у президенти та розпочнеться передвиборча кампанія.

Нагадаємо, що в лютому Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив підтримку України у боротьбі проти росії під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом в Анкарі. Вони також обговорили питання двостороннього співробітництва у галузі оборони, енергетики, торгівлі та колективної безпеки.