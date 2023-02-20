Блинкен в Турции обсудил с Эрдоганом военную поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил поддержку Украины в борьбе против россии во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Они также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, энергетики, торговли и коллективной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Блинкен в Турции

Встреча прошла в закрытом для прессы режиме в зале для почетных гостей столичного аэропорта "Эсенбога". Главной темой визита Блинкена в Турцию стало разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более 41 тысячи человек в Турции, и оказание помощи этой стране.

Также стороны обсудили поддержку Украины в ее защите от российской агрессии и отметили необходимость более тесного сотрудничества в двусторонних вопросах, включая оборону, энергетику, торговлю и коллективную безопасность.

Напомним, что госсекретарь США считает, что путин совершил огромную ошибку, напав на Украину. По словам Блинкена, весь мир стоит на стороне Украины, а президента россии рано или поздно ждет расплата.

Энтони Блинкен заявил, что провал целей кремля начался с начала агрессии в 2014 году. Тогда россия захватила Крым и часть Донбасса и стремилась предотвратить присоединение Украины к НАТО.