После разговора с Зеленским Эрдоган звонил путину: о чем говорили

Реджеп Тайип Эрдоган и президент рф владимир путин

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, провел телефонный разговор с президентом рф владимиром путиным, после того, как общался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Официальные сообщения пресс-служб обоих лидеров говорят, что разговор касался последствий землетрясений и "развития событий вокруг российско-украинской войны, которая началась год назад".

Об этом сообщает пресс-служба Эрдогана.

Разговор Эрдогана и путина

В сообщении пресс-службы президента Турции отмечается, что Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость достижения справедливого мира, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Он выразил искреннее желание Турции возродить соглашение, достигнутое в Стамбуле, и заявил, что Анкара готова оказать всяческую поддержку в этом вопросе.

Со стороны Кремля не было официальных комментариев относительно обсуждения вопросов связанных с российско-украинской войной, вместо этого было упомянуто только о дискуссии по "зерновой сделке" и необходимости "устранения препятствий для соответствующих поставок из рф в страны, которые в этом больше всего нуждаются".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором выразил благодарность за поддержку, оказанную Украине в годовщину российского вторжения.

Зеленский подчеркнул, что Украина очень оценивает поддержку Турции в резолюции ООН об устойчивом мире в Украине и в Формуле мира, а также за Черноморскую зерновую инициативу.