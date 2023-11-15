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Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством"

15 ноября 2023 17:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством". По его словам, страна планирует уничтожить Газу вместе со всеми ее жителями.

Об этом он заявил во время выступления перед членами своей партии, пишет Times of Israel.

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Он добавил, что Турция примет меры для того, чтобы политических и военных лидеров Израиля судили в международных судах.

"Израиль реализует стратегию тотального уничтожения города и его жителей. Я открыто говорю, что Израиль является террористическим государством", — подчеркнул он.

По его словам, боевики ХАМАС являются "бойцами сопротивления", которые защищают свои земли и народ.

Отношения между Турцией и Израилем

После того, как террористы ХАМАС напали на Израиль, отношения между странами ухудшились, особенно после обвинений Эрдогана в адрес высшего руководства и армии Израиля.

Ранее Эрдоган заявил, что Газа должна быть частью независимого, суверенного палестинского государства после войны Израиля и ХАМАС. Более того, Анкара не будет поддерживать никаких планов "постепенного вычеркивания палестинцев" из истории.

Также Эрдоган решил прекратить контакт с премьер-министром Израиля. По его словам, Беньямин Нетаньяху уже "не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу".

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что боевики ХАМАС потеряли контроль над сектором Газы, в то время как ЦАХАЛ движется к полному захвату города Газа. Мусульманские террористы убегают на юг.

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