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Ізраїль вперше продав іншій країні систему ПРО Праща Давида

12 листопада 2023 17:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ізраїль вперше продав іншій країні систему ПРО Праща Давида
Ізраїльська система ПРО "Праща Давида". Фото: mil.in.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ізраїль вперше продав іншій країні за кордон систему протиракетної оборони "Праща Давида". Контракт підписали з Фінляндією, його вартість сягає 317 млн євро. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю.

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Ізраїль продав систему ПРО "Праща Давида"

"Генеральний директор MG (Res) Еял Замір підписав угоду про продаж Фінляндії "Пращі Давида" вартістю приблизно 317 млн євро. Це одна з провідних у світі систем для перехоплення передових загроз, включаючи балістичні ракети, крилаті ракети, літаки та безпілотники", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, протиракетну систему "Праща Давида" розробила ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems спільно з американською Raytheon для перехоплення ракет, зокрема крилатих і балістичних, середньої та великої дальності в діапазоні від 40 до 300 км.

Виробники заявляють, що система вважається однією з найдосконаліших у світі.

Нагадаємо, що Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету в космосі. Її запустили з Ємену в напрямку ізраїльського портового міста Ейлат, і вона пролетіла близько 1600 км у висоту.  

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