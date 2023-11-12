Ізраїль вперше продав іншій країні систему ПРО Праща Давида

Ізраїльська система ПРО "Праща Давида". Фото: mil.in.ua

Ізраїль вперше продав іншій країні за кордон систему протиракетної оборони "Праща Давида". Контракт підписали з Фінляндією, його вартість сягає 317 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю.

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Director General MG (Res) Eyal Zamir signed an agreement for the sale of the "David's Sling" to Finland valued at approx. 317 million EUR. It is one of the world's leading systems for intercepting advanced threats including ballistic missiles, cruise missiles, aircraft & drones. pic.twitter.com/lqeAxy7WiK — Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 12, 2023

Ізраїль продав систему ПРО "Праща Давида"

"Генеральний директор MG (Res) Еял Замір підписав угоду про продаж Фінляндії "Пращі Давида" вартістю приблизно 317 млн євро. Це одна з провідних у світі систем для перехоплення передових загроз, включаючи балістичні ракети, крилаті ракети, літаки та безпілотники", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, протиракетну систему "Праща Давида" розробила ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems спільно з американською Raytheon для перехоплення ракет, зокрема крилатих і балістичних, середньої та великої дальності в діапазоні від 40 до 300 км.

Виробники заявляють, що система вважається однією з найдосконаліших у світі.

Нагадаємо, що Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету в космосі. Її запустили з Ємену в напрямку ізраїльського портового міста Ейлат, і вона пролетіла близько 1600 км у висоту.