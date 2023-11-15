Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою". За його словами, країна планує знищити Газу разом з всіма її жителями.

Про це він заявив у промові перед членами своєї партії, пише Times of Israel.

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Він додав, що Туреччина вжиє заходів для того, аби політичних та військових лідерів Ізраїлю судили у міжнародних судах.

"Ізраїль реалізує стратегію тотального знищення міста та його мешканців. Я відкрито кажу, що Ізраїль є терористичною державою", — наголосив він.

За його словами, бойовики ХАМАС є "бійцями опору", які захищають свої землі та народ.

Відносини між Туреччиною та Ізраїлем

Після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль, відносити між країнами погіршилися, особливо після звинувачень Ердогана на адресу вищого керівництва та армії Ізраїлю.

Раніше Ердоган заявив, що Газа має бути частиною незалежної, суверенної палестинської держави після закінчення війни Ізраїлю та ХАМАС. Ба більше, Анкара не підтримуватиме жодних планів "поступового викреслення палестинців" з історії.

Також Ердоган вирішив припинити контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю. За його словами, Беньямін Нетаньягу вже "не є особою, з якою Туреччина могла б вести бесіду".

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що бойовики ХАМАС втратили контроль над сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. Мусульманські терористи тікають на південь.