Ердоган заявив про розрив контактів з прем'єр-міністром Ізраїлю — що відомо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирішив припинити контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю. За його словами, Беньямін Нетаньягу вже "не є особою, з якою Туреччина могла б вести бесіду".

Про це він заявив під час спілкування з представниками медіа під час повернення з Казахстану, передає Al Arabia.

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Про дипломатичні відносини з країною

"Нетаньяху більше не та людина, з якою ми можемо говорити. Ми його списали", — сказав він.

Він зауважив, що Туреччина не зупиняє дипломатичні відносини з Ізраїлем, докладаючи великих зусиль для припинення бойових дій в країні.

Про насильство в секторі Гази

За словами Ердогана, прем'єр-міністр Ізраїлю є одним з найперших, хто відповідає за вбивство мирних жителів у секторі Гази.

Президент Туреччини вважає, що Беньямін Нетаньягу спровокував реакцію народу та втратив підтримку своїх громадян, але наразі він хоче її повернути, говорячи релігійними термінами.

Нагадаємо, раніше президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що його країна скинула мільйон листівок з проханням до палестинців. Їх закликали покинути Газу.