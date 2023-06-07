Экс-посол США объяснил, повлияют ли американские выборы на поддержку Украины

Бывший руководитель американского посольства в Украине Уильям Тейлор. Фото: пресс-служба посольства США

Говорить о влиянии президентских выборов в США на военную помощь Украине еще рано. Принятие осеннего пакета помощи в Конгрессе будет связано с бюджетными делами.

Об этом бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

Читайте также:

Выборы и поддержка

По словам Уильяма Тейлора, пока рано говорить о влиянии президентских выборов 2024 года на поддержку Украины.

Экспосол назвал главную причину, почему не следует торопиться: "Никто не знает, кто будет кандидатом от республиканцев".

Тейлор добавил, что полноценная предвыборная кампания начнется в следующем году, и тогда можно будет всерьез оценивать шансы.

Осенний пакет помощи

Так что предстоящее осеннее голосование в Конгрессе по новому пакету военной помощи Украине, уверен дипломат, не будет привязано к президентским выборам.

"Проблемой большого пакета поддержки для Украины в Конгрессе будут эти обсуждения бюджета, уровень долга и тому подобное", — подчеркнул Уильям Тейлор.

Но, отметил бывший посол США в Украине, сейчас в Конгрессе у Украины есть двухпалатная поддержка, поэтому с принятием следующего пакета американской помощи не должно быть проблем.

Напомним, что бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил в конце мая — Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и после президентских выборов. Однако украинцам следует быть готовыми к провокационным заявлениям со стороны некоторых американских чиновников.