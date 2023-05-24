Волкер розповів, чи будуть США підтримувати Україну після виборів

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер. Фото: REUTERS

США буде продовжувати підтримувати Україну і після президентських виборів. Однак українцям варто бути готовими до провокативних заяв з боку деяких американських чиновників.

Про це заявив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер в інтервʼю для "РБК-Україна".

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Деякі чиновники США можуть бути проти підтримки України

Курт Волкер говорить і про те, що Україна повинна бути готовою і до того, що в Конгресі США будуть люди, які виступатимуть проти продовження подальшої підтримки України.

"Люди в Україні повинні бути готові. У нас демократія. У нас відкриті дебати. Будуть люди, які виступатимуть за скорочення допомоги Україні. І вони будуть робити заяви про те, що Україна корумпована, що гроші зникають, що немає звітів. Вам потрібно бути до цього готовими. Але також слід пам'ятати, що в цілому США підтримує Україну, і ця підтримка буде продовжуватися і під час цих президентських виборів, і після них", — каже Волкер.

Коли військова допомога від США може закінчитися

На питання журналістів щодо терміну, протягом якого Україна може розраховувати на підтримку США в тих самих обсягах, що і зараз, Волкер заявив, що допомога буде продовжуватися.

"Нам всім хочеться, щоб економіка України відродилась, щоб Україна мала власні податкові надходження, щоб могла сплачувати власні рахунки. Тож потрібно прагнути до зменшення залежності України від іноземної допомоги з часом, в міру того, як Україна ставатиме на ноги. Це має стати нашою метою. У короткостроковій перспективі, наразі ми ще цього не досягли. Тому допомога має продовжуватися. І я впевнений, що вона не закінчиться, як у військовому, так і в економічному плані. І я думаю, що це буде відбуватись не лише з боку Сполучених Штатів, але й з боку європейських союзників", — сказав Волкер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США назвали терміни поставки F-16 в Україну. У військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, к президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.

Додамо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.