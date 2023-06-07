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Експосол США пояснив, чи вплинуть американські вибори на підтримку України

7 червня 2023 08:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експосол США пояснив, чи вплинуть американські вибори на підтримку України
Колишній керівник американського посольства в Україні Вільям Тейлор. Фото: пресслужба посольства США
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Говорити про вплив президентських виборів у США на військову допомогу Україні ще зарано. Ухвалення осіннього пакету допомоги в Конгресі буде пов’язано із бюджетними справами.

Про це колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив у інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

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За словами Вільяма Тейлора, поки що зарано говорити про вплив президентських виборів 2024 року на підтримку України.

Експосол назвав головну причину, чому не варто поспішати: "Ніхто не знає, хто буде кандидатом від республіканців".

Тейлор додав, що повноцінна передвиборча кампанія почнеться наступного року, тоді й можна буде всерйоз оцінювати шанси.

Осінній пакет допомоги

Тож майбутнє осіннє голосування у Конгресі щодо нового пакету військової допомоги Україні, упевнений дипломат, не буде прив’язане до президентських виборів.

"Проблемою великого пакету підтримки для України в Конгресі будуть ці обговорення бюджету, межа боргу тощо", — наголосив Вільям Тейлор.

Але, зазначив колишній посол США в Україні, зараз у Конгресі Україна має двопалатну підтримку, тому з ухваленням наступного пакету американської допомоги не повинно бути проблем.

Нагадаємо, що колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив у кінці травня — Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну і після президентських виборів. Однак українцям варто бути готовими до провокативних заяв з боку деяких американських чиновників.

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