Стало известно, зачем Байден во время войны приехал в Украину.

Вопрос изменения дальнейшего существования украинского государства Запад не рассматривает априори

Не анонсированный визит президента США Джо Байдена в Киев дает ряд однозначных посылов руководству российской федерации по Украине. Главный из которых — Украина не останется один на один с российской агрессией.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Это — знаковый визит. Он дает однозначно понять россии, что Украина находится в орбите военно-политического влияния Соединенных Штатов Америки, и Соединенные Штаты рассматривают ее как ключевого военно-политического партнера на постсоветском пространстве", — сказал Снегирев.

Он отметил, что визит Байдена также является четким сигналом российской федерации о том, что ее попытки вернуть Украину в зону своего влияния будут нивелированы американской стороной.

"Более больше, — добавляет Снегирев, — этим дается четкий сигнал относительно дальнейшего хода военного противостояния в Украине".

Дмитрий Снегирев

То есть, объясняет военный эксперт, речь идет о предоставлении расширенной военно-технической помощи, финансовой, макроэкономической и, соответственно, рассматриваются дальнейшие процессы по интеграции Украины как в структуры НАТО, так и в ЕС.

В то же время, уверен Снегирев, путину дают четко понять, что Украина один на один с россией не останется и может рассчитывать на дальнейший расширенный характер помощи Запада и, прежде всего, США.

"Это фактически гарантии безопасности. Если лидер первой страны в мире приезжает, то это дает четко понять российской стороне, что вопрос изменения дальнейшего существования украинского государства не рассматривается априори", — резюмировал Снегирев.

Как Байден приехал в Киев

Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Киев. Ранее в столице был замечен кортеж американской дипломатии. Позже он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Два президента посетили Стену памяти на Михайловской площади Киева.

Напомним, сегодня, 20 февраля, утром с польских аэродромов в границу с Украиной отправилась стратегическая авиация Соединенных Штатов. Войска США прикрывают визит в Киев президента Джо Байдена.

Фото: t.me/ermaka2022