Стало відомо, навіщо Байден під час війни приїхав в Україну

Питання зміни подальшого існування української держави Захід не розглядає апріорі

Не анонсований візит президента США Джо Байдена до Києва дає низку однозначних посилів керівництву російської федерації щодо України. Головний з яких — Україна не залишиться сам на сам з російською агресією.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Це — знаковий візит. Він дає однозначно зрозуміти росії, що Україна знаходиться в орбіті військово-політичного впливу Сполучених Штатів Америки і Сполучені Штати розглядають її як ключового військово-політичного партнера на пострадянському просторі", — сказав Снєгирьов.

Він зазначив, що візит Байдена також є чітким сигналом російській федерації про те, що її намагання повернути Україну в зону свого впливу будуть нівельовані американською стороною.

"Ба більше, — додає Снєгирьов, — цим дається чіткий сигнал щодо подальшого ходу військового протистояння в Україні".

Дмитро Снєгирьов

Тобто, пояснює військовий експерт, йдеться про надання розширеної військово-технічної допомоги, фінансової, макроекономічної і, відповідно, розглядаються подальші процеси щодо інтеграції України як в структури НАТО, так і ЄС.

Водночас, впевнений Снєгирьов, путіну дають чітко зрозуміти, що Україна сам на сам не залишиться і може розраховувати на подальший розширений характер допомоги Заходу і насамперед США.

"Це, фактично, гарантії безпеки. Якщо лідер першої країни у світі приїздить, то це дає чітко зрозуміти російській стороні, що питання зміни подальшого існування української держави не розглядається апріорі", — резюмував Снєгирьов.

Як Байден приїхав до Києва

Президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом у Києва. Раніше у столиці помітили кортеж американської дипломатії. Пізніше він уже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Два президенти відвідали Стіну пам’яті на Михайлівській площі Києва.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, зранку з польських аеродромів до кордону з Україною вирушила стратегічна авіація Сполучених Штатів. Війська США прикривають візит до Києва президента Джо Байдена.

Фото: t.me/ermaka2022