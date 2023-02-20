Стало відомо, навіщо Байден під час війни приїхав в Україну

Експерт сказав, який посил дав Байден путіну своїм візитом до Києва
Не анонсований візит президента США Джо Байдена до Києва дає низку однозначних посилів керівництву російської федерації щодо України. Головний з яких — Україна не залишиться сам на сам з російською агресією.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
-
14 млн грн збитків через незадекларовану техніку: посадовцям митниці оголошено підозри
-
Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним
-
Штормове попередження: одеситів закликають без необхідності не виходити з дому
-
"Війна з рф — глобальний конфлікт, що стосується ядерної та продовольчої безпеки світу", — Подоляк
-
Байден у Києві передав путіну привіт через Twitter: що написав президент США
-
"Добре, що забив, але перемога важливіша": Зінченко оцінив гру "Арсеналу"
-
АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну
-
У Львові правоохоронця засудили за державну зраду до 14,5 років ув'язнення
-
Укрпошта випускає благодійну марку "ПТН ПНХ" з графіті Бенксі
-
Львів’янин став чемпіоном України з легкої атлетики
"Це — знаковий візит. Він дає однозначно зрозуміти росії, що Україна знаходиться в орбіті військово-політичного впливу Сполучених Штатів Америки і Сполучені Штати розглядають її як ключового військово-політичного партнера на пострадянському просторі", — сказав Снєгирьов.
Він зазначив, що візит Байдена також є чітким сигналом російській федерації про те, що її намагання повернути Україну в зону свого впливу будуть нівельовані американською стороною.
"Ба більше, — додає Снєгирьов, — цим дається чіткий сигнал щодо подальшого ходу військового протистояння в Україні".
Тобто, пояснює військовий експерт, йдеться про надання розширеної військово-технічної допомоги, фінансової, макроекономічної і, відповідно, розглядаються подальші процеси щодо інтеграції України як в структури НАТО, так і ЄС.
Водночас, впевнений Снєгирьов, путіну дають чітко зрозуміти, що Україна сам на сам не залишиться і може розраховувати на подальший розширений характер допомоги Заходу і насамперед США.
"Це, фактично, гарантії безпеки. Якщо лідер першої країни у світі приїздить, то це дає чітко зрозуміти російській стороні, що питання зміни подальшого існування української держави не розглядається апріорі", — резюмував Снєгирьов.
Як Байден приїхав до Києва
Президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом у Києва. Раніше у столиці помітили кортеж американської дипломатії. Пізніше він уже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Два президенти відвідали Стіну пам’яті на Михайлівській площі Києва.
Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, зранку з польських аеродромів до кордону з Україною вирушила стратегічна авіація Сполучених Штатів. Війська США прикривають візит до Києва президента Джо Байдена.
Фото: t.me/ermaka2022