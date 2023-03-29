Стало известно, зачем Россия "раскачивает" социально-политическую ситуацию в Молдове.

Россияне пытаются раскачать социально-политическую ситуацию в Молдове

Российские диктаторские власти намерены изменить политическое устройство в Молдове под видом "гибридных" протестов пророссийской оппозиции. Если план россиян сработает, то риски открытия "второго фронта" против Украины с юга могут существенно возрасти.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Обращаю внимание, что на территории непризнанной "ПМР" находится достаточно ограниченный российский военный контингент", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его словам, для того чтобы увеличить военное присутствие на территории этой "республики" кремля, нужны отлаженные логистические маршруты. А наладить их можно только с помощью государственного переворота и свержения правительства Санду.

По мнению Снегирева, в случае такого сценария риски открытия "второго фронта" против Украины существенно возрастают.

Однако выразил уверенность военный эксперт, после назначения новым молдавским премьер-министром Дорина Речана, который в прошлом был министром внутренних дел Молдовы, есть основания полагать, что Кишинев удержит ситуацию под контролем и нейтрализует как местных, так и пришлых кремлевских провокаторов.

Что хотят россияне в Молдове

Недавно мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.

Россия через массовые протесты хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Кремль специально устраивает в стране пророссийские митинги против власти.

Кроме того, россия пытается дестабилизировать правительство Молдовы, чтобы установить более лояльное к москве руководство. Соответствующие разведданные США передали властям Молдовы.

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza