Стало известно, зачем Россия "раскачивает" социально-политическую ситуацию в Молдове.

Эксперт рассказал, при каких условиях россия откроет "второй фронт"
Российские диктаторские власти намерены изменить политическое устройство в Молдове под видом "гибридных" протестов пророссийской оппозиции. Если план россиян сработает, то риски открытия "второго фронта" против Украины с юга могут существенно возрасти.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Обращаю внимание, что на территории непризнанной "ПМР" находится достаточно ограниченный российский военный контингент", — сказал Снегирев.
По его словам, для того чтобы увеличить военное присутствие на территории этой "республики" кремля, нужны отлаженные логистические маршруты. А наладить их можно только с помощью государственного переворота и свержения правительства Санду.
По мнению Снегирева, в случае такого сценария риски открытия "второго фронта" против Украины существенно возрастают.
Однако выразил уверенность военный эксперт, после назначения новым молдавским премьер-министром Дорина Речана, который в прошлом был министром внутренних дел Молдовы, есть основания полагать, что Кишинев удержит ситуацию под контролем и нейтрализует как местных, так и пришлых кремлевских провокаторов.
Что хотят россияне в Молдове
Недавно мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.
Россия через массовые протесты хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Кремль специально устраивает в стране пророссийские митинги против власти.
Кроме того, россия пытается дестабилизировать правительство Молдовы, чтобы установить более лояльное к москве руководство. Соответствующие разведданные США передали властям Молдовы.
Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza