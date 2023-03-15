ЗМІ оприлюднили план кремля повернення Молдови під свій контроль

До 2030 року росія планувала загнати Молдову у ОДКБ

Світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.

Про це повідомила низка світових ЗМІ, зокрема, молдавське видання RISE та німецьке Tagesschau.

Примушення до ОДКБ

Згідно із отриманим журналістами стратегічним планом російської федерації, кремль планує посилити свій вплив на владу та суспільство Молдови.

Зокрема, одним із пунктів плану є примушення Молдови до вступу в ОДКБ, а також до розширення участі у Євразійському економічному союзі.

Захоплення інформаційно-культурного простору

Також, згідно з цим планом, росія планувала забезпечити широку присутність підконтрольних кремлю російських ЗМІ у Молдові.

Крім того, на території цієї країни мають бути відкриті філії російських університетів.

Антинатівські настрої

Росія планувала сформувати в політичних колах та серед громадян Молдови негативне ставлення до НАТО.

Це має бути підкріплене потужними проросійськими настроями.

Терміни російського плану

ЗМІ зазначили, що цей план підкорення Молдови був ухвалений ще 2021 року.

Усі завдання, які російська влада у цьому плані ставила на молдавському напрямку — повинні були втілитися у життя до 2030 року.

Нагадаємо, у лютому ЗМІ оприлюднили схожий російський план щодо Білорусі.

Її, на відміну від Молдови, планувалося до того ж 2030 року повністю інкорпорувати в склад російської федерації.

Фото з російських ЗМІ