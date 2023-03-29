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Експерт розповів, за яких умов рф відкриє "другий фронт"

29 березня 2023 10:42
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, навіщо рф "розкачує" соціально-політичну ситуацію в Молдові
Росіяни намагаються розхитати соціально-політичну ситуацію в Молдові
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російська диктаторська влада має намір змінити політичний устрій в Молдові під виглядом "гібридних" протестів проросійської опозиції. Якщо план росіян спрацює, то ризики відкриття "другого фронту" проти України з Півдня можуть суттєво зрости.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Звертаю увагу, що на території невизнаної "ПМР" наразі знаходиться досить обмежений російський військовий контингент", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

За його словами, для того, щоб збільшити військову присутність на території цієї "республіки" кремлю, потрібні налагоджені логістичні маршрути. А налагодити їх можливо лише за допомогою державного перевороту та повалення уряду Санду.

На думку Снєгирьова, у разі такого сценарію ризики відкриття "другого фронту" проти України суттєво зростають.

Проте, висловив впевненість військовий експерт, після призначення новим молдавським прем'єр-міністром Доріна Речана, який у минулому був міністром внутрішніх справ Молдови, є підстави вважати, що Кишинів утримає ситуацію під контролем і нейтралізує як місцевих, так прийшлих кремлівських провокаторів.

Що хочуть росіяни в Молдові

Нещодавно світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.

росія через масові протести хоче дестабілізувати ситуацію у Молдові. Кремль спеціально влаштовує в країні проросійські мітинги проти влади.

Крім того, росія намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб встановити більш лояльне до москви керівництво. Відповідні розвіддані США передали владі Молдови.

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

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