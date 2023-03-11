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США передали Молдові розвіддані щодо загроз з боку росії

11 березня 2023 13:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Джон Кірбі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росія намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб встановити більш лояльне до москви керівництво. Відповідні розвіддані США передали владі Молдови. 

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі

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Загроза з боку росії

За словами Кірбі, безпосередньо військової загрози з боку росії немає, однак США мають підтвердження, що рф намагається дестабілізувати політичну обстановку у країні. 

"Ми не бачимо безпосередньої військової загрози для Молдови. Але останніми тижнями президент Санду публічно попередила, що росія прагне дестабілізувати її країну. Ми поділяємо ці побоювання. І тому, в дусі нашого партнерства з Молдовою, я можу поділитися нашою власною інформацією, в тому числі отриманою від розвідки, про спроби росії дестабілізувати Молдову", — зазначив він. 

Що відомо про російську кампанія дестабілізації  

Оскільки Молдова продовжує інтегруватися з Європою, за словами Кірбі, росія шукає варіанти послаблення молдовського уряду, ймовірно, з кінцевою метою побачити в столиці більш лояльну до росії адміністрацію.  

"Зокрема, російські діячі, деякі з яких мають поточні зв’язки з російською розвідкою, прагнуть інсценувати та використовувати протести в Молдові як основу для розпалювання сфабрикованого повстання проти уряду Молдови. Крім того, ми очікуємо, що інший набір російських діячів проведе навчання та допоможе у створенні демонстрацій у Молдові", — зазначив представник Білого дому. 

Він наголосив, що уряд Молдови є стійким і ефективно працює над протидією цим загрозам. Кірбі також додав, що США продовжуватимуть надавати потужну підтримку владі Молдови. 

Дії США для допомоги Молдові

Кірбі зазначив, що США поділилися даними розвідки щодо осіб, які готують сценарії дестабілізації у Молдові. 

"Ми поділилися інформацією, яку я виклав, а також додатковими деталями з нашими молдовськими колегами, щоб вони могли далі розслідувати, перешкоджати та зірвати російські плани. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з урядом Молдови з цього приводу", — сказав він. 

Він додав, що зі свого боку США продовжать висвітлювати особистості та діяльність цих російських діячів. 

"Наприклад, у жовтні ми наклали санкції на дев’ятьох осіб та 12 організацій, причетних до дестабілізації Молдови, включно з олігархами, які широко визнані корумпованими державними інституціями Молдови, і тими, хто виступає інструментом кампанії глобального впливу росії. Ми збираємося продовжувати переслідувати та застосовувати санкції до тих, хто пов’язаний з російськими механізмами дестабілізації", — сказав Кірбі 

Звинувачення на адресу України 

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США також прокоментував звинувачення рф на адресу України у провокації на території невизнаного Придністров'я

"Поки ці російські діячі планують дестабілізацію, російські офіційні особи намагаються посіяти плутанину щодо стабільності Молдови. Наприклад, ми бачили, як російські офіційні особи стверджують, що Україна планує атакувати сепаратистський регіон Придністров’я. Дозвольте мені чітко сказати: ці звинувачення необґрунтовані, брехливі та можуть викликати безпідставну тривогу", — наголосив він. 

Нагадаємо, 23 лютого міністерство оборони росії виступило з заявою про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. Водночас офіційна влада Молдови цю інформацію спростувала. 

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, переслідуючи дві цілі. Перша з них — це відвернути увагу від війни в Україні, друга — продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу.

Фото: Reuters

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