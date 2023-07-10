Экс-генералы НАТО призывают ускорить членство Украины в Альянсе

Встреча министров иностранных дел НАТО. Фото: OLIVIER MATTHYS/ REUTERS

Шесть экс-генералов НАТО направили открытое обращение к лидерам Альянса, собравшимся на саммите в Вильнюсе, с призывом предоставить Украине путь к присоединению. В письме отмечается, что Украина продемонстрировала способность и готовность взять на себя обязанности по обеспечению своей независимости и защите безопасности стран Европы, а также стремление к демократическим ценностям.

Об этом сообщает LIGA.net.

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Военные обратились к членам НАТО с просьбой разработать конкретную стратегию для вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. Они подчеркнули, что действия России в отношении Украины являются прямым нарушением международного порядка, основанного на соблюдении законов, и что Украина отстаивает интересы всех стран-членов Евросоюза и НАТО.

В письме отмечается, что Украина продемонстрировала способность и готовность взять на себя обязанности по обеспечению своей независимости и защите безопасности стран Европы, а также стремление к демократическим ценностям.

"На саммите в Бухаресте в 2008 году было согласовано, что Украина в конечном итоге присоединится к НАТО. Сейчас пора для стран НАТО исполнить данное обещание", — утверждается в обращении.

Отставные генералы напомнили, что Украина официально подала заявление о присоединении к НАТО 30 сентября 2022 года, и теперь Альянс должен приветствовать Украину и помочь ей выполнить обязательства как полноправному члену союза.

"Это единственный путь обеспечить мир в Европе в условиях беспощадной агрессии со стороны России", — заключили они.

Напомним, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит максимум из того, что возможно, но гораздо меньше, чем думают на Банковой. В той или иной стилистике будет изложен концептуальный тезис, что Украина вступит в НАТО после завершения горячей фазы войны, без Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Кроме этого Украине предоставят гарантии безопасности, то есть весь спектр вооружения на долгосрочную перспективу.