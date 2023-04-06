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Экс-посол в Германии Мельник объяснил почему "провалились" нормандские переговоры

6 апреля 2023 09:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-посол Украины в Германии Тарас Мельник
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Переговоры между Украиной и россией в нормандском формате, которые начались в 2014 году для урегулирования конфликта на Донбассе, потерпели крах в 2015 году. 

Об этом заявил экс-посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник в интервью для РБК-Украина.

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Переговоры в нормандском формате

По его мнению, причинами провала переговоров было несколько факторов, но главной было то, что Германия не смогла стать нейтральным посредником. Мельник утверждает, что интересы нейтрального посредника были слишком перемешаны с собственными эгоистическими интересами, что привело к тому, что Германия не смогла стать "честным маклером".

Он отмечает, что вместо жесткого контроля исполнения договоренностей Москвой, Берлин решил не раздражать россиян, и переговорный процесс перерос в чисто технический процесс.

Мельник также вспомнил, что весной-летом 2015 года россияне были под жестким прессингом со стороны медиаторов, однако когда россия начала "новую игру" в Сирии в сентябре 2015 года, ситуация изменилась.

На очередной встрече глав МИД Нормандской четверки в Берлине на вилле Борзиг, Лавров радостно заявил, что ему позвонил тогдашний Госсекретарь США Джон Керри, дав понять, что Россия снова в большой игре с Вашингтоном.

Переговоры в нормандском формате были организованы президентом Украины Петром Порошенко, российским диктатором владимиром путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Однако несмотря на все усилия, переговоры не привели к значительным результатам.

Напомним, что 5 апреля, Турция заявила, что хочет скорейшего прекращения огня в Украине. Мол, планируемое контрнаступление ВСУ принесет много кровопролития с обеих сторон.

Также мы писали, что 2 апреля, главы МИД рф и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Они обсудили незаконное задержание в россии журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже. 

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