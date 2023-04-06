Експосол у Німеччині Мельник пояснив, чому "провалилися" нормандські переговори

Експосол України у Німеччині Тарас Мельник

Переговори між Україною та росією у нормандському форматі, які розпочалися у 2014 році для врегулювання конфлікту на Донбасі, зазнали краху у 2015 році.

Про це заявив експосол України в Німеччині та заступник глави МЗС Андрій Мельник в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Переговори у нормандському форматі

На його думку, причинами провалу переговорів було кілька факторів, але головною була те, що Німеччина не змогла стати нейтральним посередником. Мельник стверджує, що інтереси нейтрального посередника були надто перемішані із власними егоїстичними інтересами, що призвело до того, що Німеччина не змогла стати "чесним маклером".

Він зазначає, що замість жорсткого контролю за виконанням домовленостей Москвою, Берлін вирішив не дратувати росіян, і переговорний процес переріс у суто технічний процес.

Мельник також згадав, що навесні-літом 2015 року росіяни були під жорстким пресингом з боку медіаторів, проте коли росія розпочала "нову гру" у Сирії у вересні 2015 року, ситуація змінилася.

На черговій зустрічі глав МЗС Нормандської четвірки в Берліні на віллі Борзіг Лавров радісно заявив, що йому зателефонував тодішній Держсекретар США Джон Керрі, давши зрозуміти, що росія знову у великій грі з Вашингтоном.

Переговори у нормандському форматі були організовані президентом України Петром Порошенком, російським диктатором володимиром путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом. Однак попри всі зусилля, переговори не спричинили значних результатів.

Нагадаємо, що 5 квітня Туреччина заявила, що бажає якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Мовляв, запланований контрнаступ ЗСУ принесе багато кровопролиття з обох боків.

Також ми писали, що 2 квітня, глави МЗС росії та США Сергій Лавров та Ентоні Блінкен провели телефонну розмову. Вони обговорили незаконне затримання у росії журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинуватили у шпигунстві.