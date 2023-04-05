Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow В Турции заявили, что Украине и россии пора садиться за стол переговоров arrow

В Турции заявили, что Украине и россии пора садиться за стол переговоров

5 апреля 2023 17:18
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Турции заявили, что Украине и России пора садиться за стол переговоров
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В среду, 5 апреля, Турция заявила, что желает скорейшего прекращения огня в Украине. Мол, планируемое контрнаступление ВСУ принесет много кровопролития с обеих сторон.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu Agency.

Читайте также:

Заявление Турции

"Турция выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Сегодня мы являемся свидетелями подготовки к весеннему наступлению, что приведет к новому кровопролитию, и это нас беспокоит", — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что Анкара придерживается сбалансированной политики в отношениях с россией и Украиной и напомнил, что 6 апреля состоится его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.

О чем будут говорить Чавушголу и Лавров

"В том числе в повестке переговоров значится украинский вопрос, в частности, продолжение зерновой инициативы. Следует признать, что в вопросе экспорта российского зерна и удобрений все еще имеются проблемы, в том числе из-за страхования судов и банковских перечислений. Вопрос обсуждается с ООН, США и Великобританией", — добавил Чавушголу.

Кроме того, в Турцию должен прибыть и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, вокруг "зерновой инициативы" назрел скандал. Все стороны Черноморской зерновой инициативы согласны с тем, что она была продлена именно на 120 дней, а не 60, как об этом говорит российская сторона. В частности, и Турция не согласна с позицией россии.

За все время работающего "зернового соглашения" Украина поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть в два раза больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.

Также недавно посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике членов Социал-демократической партии ФРГ за призыв к переговорам между Киевом и москвой. Он считает такой призыв "циничным".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB