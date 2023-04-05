В Турции заявили, что Украине и россии пора садиться за стол переговоров

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

В среду, 5 апреля, Турция заявила, что желает скорейшего прекращения огня в Украине. Мол, планируемое контрнаступление ВСУ принесет много кровопролития с обеих сторон.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu Agency.

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Заявление Турции

"Турция выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Сегодня мы являемся свидетелями подготовки к весеннему наступлению, что приведет к новому кровопролитию, и это нас беспокоит", — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что Анкара придерживается сбалансированной политики в отношениях с россией и Украиной и напомнил, что 6 апреля состоится его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.

О чем будут говорить Чавушголу и Лавров

"В том числе в повестке переговоров значится украинский вопрос, в частности, продолжение зерновой инициативы. Следует признать, что в вопросе экспорта российского зерна и удобрений все еще имеются проблемы, в том числе из-за страхования судов и банковских перечислений. Вопрос обсуждается с ООН, США и Великобританией", — добавил Чавушголу.

Кроме того, в Турцию должен прибыть и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, вокруг "зерновой инициативы" назрел скандал. Все стороны Черноморской зерновой инициативы согласны с тем, что она была продлена именно на 120 дней, а не 60, как об этом говорит российская сторона. В частности, и Турция не согласна с позицией россии.

За все время работающего "зернового соглашения" Украина поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть в два раза больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.

Также недавно посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике членов Социал-демократической партии ФРГ за призыв к переговорам между Киевом и москвой. Он считает такой призыв "циничным".