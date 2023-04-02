Блинкен провел переговоры с Лавровым: о чем говорили

Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров

В воскресенье, 2 апреля, главы МИД рф и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Они обсудили незаконное задержание в россии журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

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МИД россии заявил, что Лавров сообщил Блинкену о "нагнетании" ситуации в СМИ и то, что Гершкович якобы был "взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну". Они также обсудили важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу.

"Лавров особо отметил, что Э.Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну. В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское Посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд", — написала представитель МИД рф Мария Захарова.

В ответ на это, госсекретарь Блинкен передал серьезную озабоченность Соединенных Штатов в связи с неприемлемым задержанием российскими властями гражданина США и журналиста, и призвал к его немедленному освобождению.

Он также призвал кремль немедленно освободить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана. Однако, МИД россии не уточнил, о чем именно была речь, когда утверждается, что "в ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера".

Ранее Энтони Блинкен сообщал, что россия потеряла в полномасштабной войне против Украины около 200 тысяч своих военных. Еще более миллиона людей уехали из россии, пытаясь избежать мобилизации.