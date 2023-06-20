Джонсону отказали в спецдоступе в парламент: детали

Политик Великобритании Борис Джонсон. Фото: google

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон столкнулся с серьезными ограничениями. Депутаты парламента отказали ему в специальном доступе.

Об этом сообщает Sky News.

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Депутаты поддержали доклад, в котором утверждается, что Джонсон обманул их, рассказывая о вечеринках сотрудников на Даунинг Стрит во время введения строгих мер по коронавирусу.

Согласно докладу, поддержанному 354 голосами против 7, Джонсон умышленно вводил в заблуждение своих коллег, говоря о возможных мероприятиях для отдыха и общения сотрудников в условиях жестких ограничений, установленных для борьбы с пандемией.

Примечательно, что из Консервативной партии, к которой принадлежит Джонсон, 118 членов поддержали доклад, а 225 воздержались от голосования.

Напомним, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон официально объявил, что уходит с должности депутата. Это связано с карантинными вечеринками во время ковидных ограничений.

Также мы писали, что выборы в парламент Британии пройдут 20 июля. Там будут выбирать преемника Бориса Джонсона, который официально объявил, что уходит в отставку.