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Когда изберут преемника Бориса Джонсона в парламенте Британии: дата

16 июня 2023 12:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Выборы в парламент Британии: когда изберут преемника Бориса Джонсона
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Выборы в парламент Британии пройдут 20 июля. Там будут выбирать преемника Бориса Джонсона, который официально обьявил, что уходить в отставку. 

Об этом сообщает Reuters.

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"Промежуточные выборы в парламентские округа Аксбридж и Саут-Руслип состоятся в четверг, 20 июля 2023 года, после того, как Борис Джонсон подал в отставку с должности члена парламента в пятницу, 12 июня", — говорится в заявлении совета Хиллингдона.

В этот же день состоятся довыборы в Северном Йоркшире для замены близкого соратника Джонсона Найджела Адамса.

Причины отставки Джонсона

Известно, что на прошлой неделе Джонсон получил отчёт Partygate — расследование, связанное с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

Несмотря на то, что политик назвал этот отчет как "ложь" и "шараду", все равно решил подать в отставку.

Отметим, Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год. Во время его пребывания во главе кабинета Великобритания официально вышла из ЕС. Джонсон также был одним из самых последовательных сторонников помощи Украине в отражении российского вторжения.

Напомним, в конце мая британская полиция открыла новое расследование против Бориса Джонсона. У него обнаружили еще несколько нарушений коронавирусных ограничений в период 2020-2021 годов.

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