Джонсон подал заявление в отставку с должности депутата

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: google.com

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон официально объявил, что уходит с должности депутата. Это связано с карантинными вечеринками во время ковидных ограничений.

Об этом сообщает BBC News.

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Это произошло после того, как Джонсон получил отчет Partygate — расследование, связанное с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

"Я получил письмо от Комитета по привилегиям, в котором четко указывается - к моему большому удивлению — что они намерены использовать производство против меня, чтобы выгнать меня из парламента", — отметил чиновник в своем пространном заявлении.

Он добавил, что его вытесняет "крошечная горстка людей" без доказательств и без одобрения даже членов Консервативной партии, не говоря уже о более широком электорате.

"Очень грустно покидать парламент – по крайней мере на данный момент, – но прежде всего я озадачен и ошеломлен тем, что меня может вытеснить, антидемократически, возглавляющий и руководящий Гарриет Гарман комитет с такой вопиющей предвзятостью", — сказал Борис Джонсон.

Отметим, Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год. Во время его пребывания во главе кабинета Великобритания официально вышла из ЕС. Джонсон также был одним из самых последовательных сторонников помощи Украине в отражении российского вторжения.

Напомним, в конце мая британская полиция открыла новое расследование против Бориса Джонсона. У него обнаружили еще несколько нарушений коронавирусных ограничений в период 2020-2021 годов.