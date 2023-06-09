Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Джонсон подал заявление в отставку с должности депутата arrow

Джонсон подал заявление в отставку с должности депутата

9 июня 2023 23:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Джонсон подал заявление в отставку с должности депутата
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон официально объявил, что уходит с должности депутата. Это связано с карантинными вечеринками во время ковидных ограничений.

Об этом сообщает BBC News.

Читайте также:

Подробности

Это произошло после того, как Джонсон получил отчет Partygate — расследование, связанное с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

"Я получил письмо от Комитета по привилегиям, в котором четко указывается - к моему большому удивлению — что они намерены использовать производство против меня, чтобы выгнать меня из парламента", — отметил чиновник в своем пространном заявлении.

Он добавил, что его вытесняет "крошечная горстка людей" без доказательств и без одобрения даже членов Консервативной партии, не говоря уже о более широком электорате.

"Очень грустно покидать парламент – по крайней мере на данный момент, – но прежде всего я озадачен и ошеломлен тем, что меня может вытеснить, антидемократически, возглавляющий и руководящий Гарриет Гарман комитет с такой вопиющей предвзятостью", — сказал Борис Джонсон.

Отметим, Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год. Во время его пребывания во главе кабинета Великобритания официально вышла из ЕС. Джонсон также был одним из самых последовательных сторонников помощи Украине в отражении российского вторжения.

Напомним, в конце мая британская полиция открыла новое расследование против Бориса Джонсона. У него обнаружили еще несколько нарушений коронавирусных ограничений в период 2020-2021 годов.   

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас