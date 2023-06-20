Джонсону відмовили у спецдоступі до парламенту: деталі

Політик Великої Британії Борис Джонсон. Фото: google

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зіштовхнувся із серйозними обмеженнями. Депутати парламенту відмовили йому у спеціальному доступі.

Про це повідомляє Sky News.

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Депутати підтримали доповідь, в якій стверджується, що Джонсон обдурив їх, розповідаючи про вечірки співробітників на Даунінг Стріт під час введення суворих заходів щодо коронавірусу.

Згідно з доповіддю, підтриманою 354 голосами проти 7, Джонсон навмисне вводив в оману своїх колег, говорячи про можливі заходи для відпочинку та спілкування співробітників в умовах жорстких обмежень, встановлених для боротьби з пандемією.

Примітно, що з консервативної партії, до якої належить Джонсон, 118 членів підтримали доповідь, а 225 утрималися від голосування.

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде з посади депутата. Це пов'язано з карантинними вечірками під час ковідних обмежень.

Також ми писали, що вибори до парламенту Британії відбудуться 20 липня. Там обиратимуть наступника Бориса Джонсона, який офіційно оголосив, що йде у відставку.