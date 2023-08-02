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"Очень мощный день для Украины": вечернее обращение Зеленского

2 августа 2023 21:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Очень мощный день для Украины": вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое вечернее обращение, в котором рассказал о событиях сегодня, 2 августа. По его словам, это был длинный и насыщенный день.

Вечернее обращение Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Обращение Зеленского

Зеленский рассказал, что сегодня были доклады по работе ПВО и результатам по вражеским "шахедам". По его словам, продолжается работа над усилением украинской защиты неба.

"Закарпатье. Большое совещание со всеми нашими послами. Конкретные дипломатические задачи на осень. Совещание по ситуации в регионе — есть позитив, прежде всего экономический. Рабочие места, новые проекты, релокация предприятий. Закарпатье точно может быть одним из драйверов экономического развития Украины", — подчеркнул глава государства.

Свой день Зеленский завершил в Береговом. Там он встретился с венгерской общиной, военными и руководством области. По его словам, это был очень мощный день для Украины.

Напомним, сегодня, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями иностранных дипломатических учреждений страны. По его словам, это была особая встреча.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье.

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