"Дуже потужний день для України": вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове вечірнє звернення, в якому розповів про події сьогодні, 2 серпня. За його словами, це був довгий та насичений день.

Вечірнє звернення Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Звернення Зеленського

Зеленський розповів, що сьогодні були доповіді щодо роботи ППО та результатів по ворожих "шахедах". За його словами, продовжується робота над посиленням українського захисту неба.

"Закарпаття. Велика нарада з усіма нашими послами. Конкретні дипломатичні завдання на осінь. Нарада щодо ситуації в регіоні — є позитив, передусім економічний. Робочі місця, нові проєкти, релокація підприємств. Закарпаття точно може бути одним із драйверів економічного розвитку України", — наголосив глава держави.

Свій день Зеленський завершив у Береговому. Там він зустрівся з угорською громадою, військовими та керівництвом області. За його словами, це був дуже потужний день для України.

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ країни. За його словами, це була особлива зустріч.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.