Зеленський провів координаційну нараду на Закарпатті

Координаційна нарада на Закарпатті. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами українського лідера, на нараді обговорили стратегічні для регіону питання кордону, релокацію бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області.

"Потужності для реабілітації наших воїнів — правильні проєкти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття — тих можливостей, які десятиліттями не використовувались", — розповів Зеленський.

Він наголосив, що Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання.

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ країни. За його словами, це була особлива зустріч.

Також ми писали, що Володимир Зеленський розповів, що вже цього місяця розпочнеться тренування пілотів на винищувачах F-16.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський поіменно відзначив військових із напрямків на Донбасі та півдні. За його словами, історія кожного з воїнів — це справжній героїзм.