Зеленський зустрівся з послами та дав їм настанови на "новий політичний сезон"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ країни. За його словами, це була особлива зустріч.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Читайте також:

Нарада з керівниками закордонних дипломатичних установ України

За словами Зеленського, наразі країна повинна підготуватися до нового політичного сезону у світі, щоб він також став проукраїнським. Він наголосив, що час із вересня до грудня буде періодом рішень для України, Європи та глобальної безпеки.

"Маємо так підготувати рішення цього півріччя, щоб кожне було синьо-жовтим, нашим, українським, національним — і всі наші рішення, і рішення разом із партнерами, і рішення на рівні міжнародних інституцій. Кожне рішення про Україну та українців має бути для України та українців", — зазначив Зеленський.

За його словами, потрібно посилювати державу, суспільство, націю, допомагати захищати свободу й незалежність, а також зміцнювати позиції України у глобальній конкуренції за людський капітал.

Зеленський під час виступу наголосив, що зараз бути послами України — це бути послами тих рішень, які очікує країна.

"Ваше завдання — щоб світ завжди був разом з Україною. Активність — це ключове для дипломатії. Є посли, які саме так і працюють. Є й ті, хто швидше статист, а реальну роботу здійснюють інші та на іншому рівні. За цей час, із серпня до грудня, ніхто не має права бути статистом, і кожен має стати переможцем у своїй сфері — заради України", — сказав він.

Глава держави побажав керівникам закордонних дипломатичних установ України перемог та активності.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський поіменно відзначив військових із напрямків на Донбасі та півдні. За його словами, історія кожного з воїнів — це справжній героїзм.

Також ми писали, що у вересні у Нью-Йорку відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Його може відвідати Президент України Володимир Зеленський, щоб представити свою Формулу миру.