Дуда собрал руководство Польши из-за войны Пригожина против Кремля

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters/Peter Cziborra/File Photo

Польские власти провели совещание из-за событий в Российской Федерации. Также Польша обсудила бунт Пригожина с союзниками.

Об этом президент Республики Польша Анджей Дуда написал в своем Twitter-аккаунте.

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Польские власти оперативно отреагировали на ситуацию в России, с которой имеют общую границу.

Анджей Дуда заявил, что утром провел консультации с премьер-министром Матеушем Моравецким и министром Мариушем Блащаком.

Кроме того, отметил президент Польши, они обсудили ситуацию в России с союзниками.

Дуда о событиях в России

Варшава следит

Польские власти держат ситуацию в России под контролем.

"Мы постоянно мониторим ход событий за нашей восточной границей", — подчеркнул президент Польши Анджей Дуда.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ПИК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.