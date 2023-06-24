Дуда собрал руководство Польши из-за войны Пригожина против Кремля
Польские власти провели совещание из-за событий в Российской Федерации. Также Польша обсудила бунт Пригожина с союзниками.
Об этом президент Республики Польша Анджей Дуда написал в своем Twitter-аккаунте.
Польша насторожилась
Польские власти оперативно отреагировали на ситуацию в России, с которой имеют общую границу.
Анджей Дуда заявил, что утром провел консультации с премьер-министром Матеушем Моравецким и министром Мариушем Блащаком.
Кроме того, отметил президент Польши, они обсудили ситуацию в России с союзниками.
Варшава следит
Польские власти держат ситуацию в России под контролем.
"Мы постоянно мониторим ход событий за нашей восточной границей", — подчеркнул президент Польши Анджей Дуда.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ПИК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.