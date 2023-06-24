Дуда зібрав керівництво Польщі через війну Пригожина проти Кремля

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters/Peter Cziborra/File Photo

Польська влада провела нараду через події в Російській Федерації. Також Польща обговорила бунт Пригожина із союзниками.

Про це президент Республіки Польща Анджей Дуда написав у своєму Twitter-акаунті.

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Польська влада оперативно відреагувала на ситуацію в Росії, з якою має спільний кордон.

Анджей Дуда заявив, що вранці провів консультації з прем’єр-міністром Матеушом Моравецьким та міністром Маріушем Блащаком.

Крім того, зазначив президент Польщі, вони обговорили ситуацію в Росії із союзниками.

Дуда про події в Росії

Варшава слідкує

Польська влада тримає ситуацію в Росії на контролі.

"Ми постійно моніторимо перебіг подій за нашим східним кордоном", — наголосив президент Польщі Анджей Дуда.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.