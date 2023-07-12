Дуда раскритиковал решение саммита НАТО по Украине

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters/Ints Kalnins

Решение, принятое в первый день саммита НАТО в Вильнюсе, не является достаточным для Украины. А Украина должна стать членом Североатлантического альянса через несколько лет.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Решение саммита недостаточно

Президент Польши Анджей Дуда критически оценил решение саммита НАТО, принятое в первый день мероприятия в Вильнюсе, 11 июля.

Дуда признал, что оно не достаточно для Украины.

Когда Украина станет членом НАТО

Анджей Дуда выразил уверенность в том, что через несколько лет Украина все-таки войдет в состав Североатлантического альянса.

Впрочем, каков будет график этого процесса, президент Польши не уточнил.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил в комментарии Новини.LIVE, что Украина значительно приблизились к членству в НАТО, получит значительную военно-техническую помощь и уже получила важный политический механизм взаимодействия с НАТО.

А вот шансы на получение приглашения на вступление в НАТО у Украины есть уже на Вашингтонском саммите, который пройдет в апреле следующего года.