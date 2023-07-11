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Кулеба прокоментував основні рішення саміту НАТО

11 липня 2023 23:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кулеба висловився про саміт НАТО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За результатами першого дня саміту НАТО у Вільнюсі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив свою заяву. Зокрема, політик сказав, що Альянсу "забракло політичної волі щодо заявки на членство". 

Про це Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю для видання Bloomberg

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За словами Кулеби, у НАТО не повинні тримати Україну "у підвішеному стані", коли це стосується членства в Альянсі. Він стверджує, що на цьому етапі є всі умови, щоб Україна отримала запрошення до союзу. 

Також Кулеба додав, що Україна продовжить співпрацювати з членами НАТО у визначений термін.

"Чим коротшим він буде, тим краще буде для всіх", — додав Кулеба.

Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини. 

Відомо, що у перший день саміту Зеленський виступив перед литовцями на головній площі Вільнюса. 

Український лідер розпочав своє звернення до литовського народу з підняття прапору, який привезено з Бахмута. 

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