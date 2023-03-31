В Украину прибыли премьеры трех славянских стран Евросоюза

Премьер Хорватии встретился с главой украинского правительства

Главы правительств Словакии, Словении и Хорватии приехали в Украину. Они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

В сети появились фото и видео путешествия трех премьеров в вагоне "Укрзализныци".

Высокие гости в Киеве

В столицу Украины прибыли премьер-министры трех славянских стран Европейского союза.

Речь идет об Эдуарде Хегере (Словакия), Роберте Голобе (Словения) и Андрее Пленковиче (Хорватия).

Высокие гости планируют поучаствовать в саммите, посвященном годовщине деоккупации Бучи.

Встреча с украинским коллегой

Один из трех визитеров, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сразу по прибытии провел встречу с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Украинский премьер отметил важность переговоров с представителем Хорватии.

"Для нас чрезвычайно ценен опыт в евроинтеграции, послевоенном восстановлении, ветеранской политике, разминировании. И Хорватия готова оказать поддержку в этих сферах", — пояснил премьер-министр Украины.

Напомним, во второй половине марта в Украину приехал с визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Это был последний визит лидера Большой семерки в воюющую страну. Все остальные, включая президента США Джо Байдена, посетили Украину раньше.

Фото: Telegram Дениса Шмыгаля