В Украину прибыли премьеры трех славянских стран Евросоюза
Главы правительств Словакии, Словении и Хорватии приехали в Украину. Они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.
В сети появились фото и видео путешествия трех премьеров в вагоне "Укрзализныци".
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Высокие гости в Киеве
В столицу Украины прибыли премьер-министры трех славянских стран Европейского союза.
Речь идет об Эдуарде Хегере (Словакия), Роберте Голобе (Словения) и Андрее Пленковиче (Хорватия).
Высокие гости планируют поучаствовать в саммите, посвященном годовщине деоккупации Бучи.
Встреча с украинским коллегой
Один из трех визитеров, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сразу по прибытии провел встречу с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
Украинский премьер отметил важность переговоров с представителем Хорватии.
"Для нас чрезвычайно ценен опыт в евроинтеграции, послевоенном восстановлении, ветеранской политике, разминировании. И Хорватия готова оказать поддержку в этих сферах", — пояснил премьер-министр Украины.
Напомним, во второй половине марта в Украину приехал с визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Это был последний визит лидера Большой семерки в воюющую страну. Все остальные, включая президента США Джо Байдена, посетили Украину раньше.
Фото: Telegram Дениса Шмыгаля