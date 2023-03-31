Річниця звільнення Бучі: Зеленський нагадав про звірства окупантів

Володимир Зеленський вперше після деокупації приїхав у Бучу 4 квітня 2022 року

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю деокупації міста Буча на Київщині. Він нагадав про звірства окупантів та запевнив, що всі причетні до воєнних злочинів в Україні будуть покарані.

Відповідне відео з'явилося сьогодні, 31 березня, на сторінках президента у соцмережах.

Наслідки окупації Бучі

Зеленський нагадав, що Буча була в окупації 33 дні. За цей час загинуло понад 1400 жителів міста.

"Буча. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних", — наголосив він.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора раніше повідомили, що ідентифікували уже 91 російського військового, причетного до воєнних злочинів у Бучі.

Також раніше повідомлялося, що до кінця весни у Бучі мають завершити реконструкцію вулиць Вокзальна та Яблуневська, капітальний ремонт тут ведуть у 110 будинках. Саме ці вулиці виявилися епіцентром війни та російського вторгнення у лютому-березні 2022 року.