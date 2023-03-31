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Річниця звільнення Бучі: Зеленський нагадав про звірства окупантів

31 березня 2023 10:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Володимир Зеленський вперше після деокупації приїхав у Бучу 4 квітня 2022 року
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю деокупації міста Буча на Київщині. Він нагадав про звірства окупантів та запевнив, що всі причетні до воєнних злочинів в Україні будуть покарані. 

Відповідне відео з'явилося сьогодні, 31 березня, на сторінках президента у соцмережах. 

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Зеленський нагадав, що Буча була в окупації 33 дні. За цей час загинуло понад 1400 жителів міста. 

"Буча. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних", — наголосив він.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора раніше повідомили, що ідентифікували уже 91 російського військового, причетного до воєнних злочинів у Бучі. 

Також раніше повідомлялося, що до кінця весни у Бучі мають завершити реконструкцію вулиць Вокзальна та Яблуневська, капітальний ремонт тут ведуть у 110 будинках. Саме ці вулиці виявилися епіцентром війни та російського вторгнення у лютому-березні 2022 року.

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