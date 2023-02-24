В Киев приехал премьер-министр Польши

Моравецкого встретил Шмыгаль

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Украину. Его встретил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Об этом сообщил в Twitter представитель польского правительства Петр Мюллер.

Моравецкий в Киеве

В украинскую столицу прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Этот визит, как отметили в польском правительстве, четкий сигнал о продолжении поддержки защиты Украины от российской агрессии.

"Вскоре после начала [полномасштабной] войны, 15 марта, мы были в Киеве, чтобы убедить мир, что Украина не останется одна", — подчеркнул спикер польского правительства Петр Мюллер.

Встреча двух премьеров

Матеуш Моравецкий встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Два премьер-министра соседних стран почтили память павших в российско-украинской войне, которая продолжается с 2014 года, у Стены памяти на Михайловской площади столицы Украины.

Напомним, 21 февраля президент Польши Анджей Дуда призвал страны ЕС и НАТО помочь Украине победить россию.

По словам Анджея Дуды, лидеры стран Европы и Североатлантического альянса должны поддержать Украину и послать ей всю необходимую технику.

"Украина должна победить... Я призываю лидеров европейского государства и Североатлантического альянса поддержать Украину, отправить технику. Не бойтесь. Зло надо остановить. Роль НАТО заключается в защите свободного мира. Нет свободы без солидарности", — заявил президент Польши.

Дуда подчеркнул, что Украина не упала по сей день благодаря героизму украинских воинов и поддержке союзников.

Фото: Twitter канцелярии премьер-министра Польши