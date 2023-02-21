Анджей Дуда закликав лідерів ЄС та НАТО надіслати ще більше техніки в Україну

Президент Польщі заявив, що Україна повинна обов'язково перемогти

Анджей Дуда закликав країни ЄС та НАТО підтримати Україну на тлі агресії росії. Окрім того, президент Польщі наголосив на важливості передачі зброї, адже від цього залежить глобальний мир.

Про це він заявив під час брифінгу після перемовин з Джо Байденом.

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За словами Анджея Дуди, лідери країн Європи та Північноатлантичного альянсу повинні підтримати Україну та надіслати їй всю необхідну техніку.

"Україна повинна перемогти... Я закликаю лідерів європейської держави та Північноатлантичного альянсу підтримати Україну, надіслати техніку. Не бійтеся. Зло треба зупинити. Роль НАТО полягає в захисті вільного світу. Немає свободи без солідарності", — заявив президент Польщі.

Дуда наголосив, що Україна не впала донині завдяки героїзму українських воїнів та підтримці союзників.

"Байден показав, що Україна не одна, що її підтримують США і весь світ. Україна повинна перемогти", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого президент США Джо Байден провів переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Американський лідер подякував польському президенту за визначну допомогу Україні.