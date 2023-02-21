Премьер-министр Италии прибыла в Киев

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони

Во вторник, 21 февраля в Киев прибыла премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она хочет встретить с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить разрушенные города Киевской области.

Об этом пишет La Repubblica.

Визит Джорджии Мелони

Премьер-министр Италии сегодня планирует посетить Ирпень и Бучу в Киевской области, которые были повреждены во время российской оккупации.

Кроме того, Джорджия Мелони встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что еще одна страна мира поддержала идею создания специального трибунала для россии за военные преступления в Украине. В Италии заявили, что кремль должен ответить за убийства гражданского населения Украины.

Так, по словам министра иностранных дел Антонио Таяни, Италия поддерживает создание специального трибунала по военным преступлениям, совершенным во время российского вторжения в Украину.

"Убийство беззащитного населения является военным преступлением, а мы посмотрим, как вмешаться: если будет создан специальный трибунал, мы не против этого", — подчеркнул он.

Кроме того, Таяни заявил, что официальный Рим никогда не отправлял оружие для нанесения ударов по российской территории и никогда не объявлял войну россии.